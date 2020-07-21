Кузбасские власти рассказали о помощи погорельцам Ижморского района

21 Июль 2020 2020-07-21T12:05:40+03:00

Крупный пожар здесь разбушевался в апреле этого года

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Власти Кузбасса рассказали, какая помощь была оказана погорельцам Ижморского района. В апреле этого года здесь разбушевался страшный пожар.

Как сообщил губернатор Сергей Цивилев, тогда в селе Постниково пострадало 32 семьи. Из них 30 семьям была выделена помощь из областного и местного бюджетов.

- Тем, чьи дома пострадали, мы оплачивали 200 тысяч из областного бюджета. Помогали семенами тем, у кого огороды пострадали, помогали тем, кто потерял животных, чтобы могли восстановить хозяйство, - рассказал глава региона в интервью РИА Новости. - Тем, у кого пострадали только постройки, давали 50 тысяч.

Он отметил, что из 32 семей 18 потеряли свои дома. Семь семей получили социальные выплаты для решения жилищного вопроса. Еще одной семье по их просьбе были выделены материалы для строительства дома. Две семьи получили матпомощь для покупки жилья в ближайших населенных пунктах.

- Мы подобрали дома и помогли им приобрести. Таким образом, была оказана серьезная и своевременная поддержка, - отметил Сергей Цивилев.

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ИСТОЧНИК KP.RU