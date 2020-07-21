2020-07-21T13:57:26+03:00
Общество

Кузбасский курорт Шерегеш планируют сделать круглогодичным

Об этом сообщил Сергей Цивилев
Мария КОЛОСОВА
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Кузбасский курорт Шерегеш планируют сделать круглогодичнымКузбасский курорт Шерегеш планируют сделать круглогодичнымФото: Лия Гараева
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Популярный горнолыжный курорт Шерегеш в Кузбассе планируется сделать круглогодичным. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев.

Глава региона отметил, что пандемия коронавируса позволила оценить востребованность этого места отдыха.

- Лето, а все гостиницы заполнены. Я своими глазами это увидел, поговорил с туристами, которые приехали туда отдыхать. В прошлом году мы увеличили в два раза количество отдыхающих за лето. В этом году, я думаю, еще больших успехов добьемся, - отметил губернатор.

В плане областных властей - полностью перевести Шерегеш на круглогодичный режим работы. В прошлом году он принял у себя 1,3 миллиона человек. В этом году по планам было 1,5 миллиона, но курорт закрылся почти на полтора месяца раньше из-за пандемии, передает слова Сергея Цивилева РИА Новости. Пришлось курорт закрыть, хотя именно последние полтора месяца самые привлекательные для туристов. Однако при этом удалось набрать почти то же количество туристов, что и в прошлом году, что говорит о популярности этого места отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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