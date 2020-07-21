2020-07-21T14:12:03+03:00
Общество

В Кузбассе родилась шестая в этом году тройня

Родители малышей уже воспитывают пятерых детей
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе родилась шестая в этом году тройня. Фото: Пресс-служба АПКВ Кузбассе родилась шестая в этом году тройня. Фото: Пресс-служба АПК
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В Кузбассе с начала года родилась шестая тройня. При этом родители новорожденных уже воспитывают пятерых детей.

Три девочки появились в семье Юлия и Александр Студенниковы из Кемерова. При этом пара уже растит троих дочерей и двух сыновей. В роду у мужа были двойни, но тройня – первая в истории обеих семей.

Тройняшки появились на свет в роддоме Кузбасской областной детской клинической больницы. Сестренки родились 12 июля с интервалом в одну минуту, с весом: 1790, 1660 и 1960 граммов. Рост двоих малышек – 46 сантиметров, самой маленькой – 41 сантиметр.

После рождения малышей поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Как только они смогут дышать и есть сами, их переведут в отделение патологии новорожденных.

Как рассказали в администрации правительства Кузбасса, семья живет в небольшом частном доме. Юлия занимается воспитанием детей, а Александр работает

машинистом котельных установок. Семье вручат матпомощь и памятные медальоны, а также будет рассмотрен вопрос об улучшении жилищных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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