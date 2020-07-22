Почти 30 тысяч кузбассовцев покусали клещи с начала сезона
В Кузбассе клещи покусали почти 30 тысяч человек. Об этом сообщили специалисты регионального Роспотребнадзора.
По данным ведомства, с начала сезона активности клещей в медицинские организации с жалобами на присасывание клещей обратились 29831 человек, из них детей и подростков до 17 лет 6865 человек – это 23 процента от общего числа. Для сравнения, за тот же период прошлого года к медикам обратилось 27728 человек, в том числе 5744 ребенка.
За последнюю неделю обратились по поводу присасывания клещей 316 человек, в том числе детей – 64.
Специалисты отметили, что медицинская помощь пострадавшим от укусов клещей оказывается во всех медицинских организациях области.
ИСТОЧНИК KP.RU