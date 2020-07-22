В Кемерове провели более 4,5 тысячи рейдов по соблюдению масочного режима

22 Июль 2020 2020-07-22T06:44:30+03:00

В Кемерове провели более 4,5 тысяч рейдов по соблюдению масочного режима. Фото: Администрация Кемерова

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В Кемерове продолжаются рейды по выявлению нарушителей масочного режима. Специалисты управления потребительского рынка провели более 4,5 тысячи рейдов в магазины и предприятия общественного питания.

За минувшую неделю в ходе рейдов было выявлено 240 нарушений масочного режима. Данные по итогам рейдов переданы в Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области.

- Группа контроля МБУ «УЕЗТУ» ежедневно проверяет более 100 единиц пассажирского транспорта. За прошедшую неделю специалисты составили 26 актов на нарушителей превентивных мер среди транспортных предприятий, - сообщили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU