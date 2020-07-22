22 Июль 2020 2020-07-22T06:45:34+03:00

Пропавших в Кузбассе подростков нашли через три дня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Кемеровской области нашли 12-летнего и 15-летнего мальчиков. Родные и близкие не знали, где они на протяжении трех дней - с 18 июля.

О пропаже подростков сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Они же и рассказали на своей официальной странице в соцсети о завершении поиска.

«Найдены, живы. Спасибо всем откликнувшимся!» - написали волонтеры.

О том, при каких обстоятельствах были найдены дети, они по этическим принципам не рассказывают. В настоящее время школьники уже находятся со своими близкими.

ИСТОЧНИК KP.RU