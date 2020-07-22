2020-07-22T07:00:44+03:00
Общество

В Кузбассе на шахте травмировался рабочий

Руководитель не закрыл опасный объект после несчастного случая
Лия Гараева
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В Кузбассе на шахте травмировался рабочийВ Кузбассе на шахте травмировался рабочийФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Осинниках на шахте получил травмы один из рабочих. Однако после этого руководитель не исправил условия труда на опасном объекте.

Эксперты обнаружили, что условия труда на при ведении горных работ по монтажу ленточного конвейера в транспортном штреке не были безопасными. При этом работники, продолжали работать, не пройдя инструктаж. К тому же территория была захламлена деталями ленточного конвейера, поэтому шахтеры передвигались там с риском для здоровья. И еще одно нарушение - наряд на производство доставочных работ не был согласован с инженерно - техническими работниками участка шахты.

Осинниковский городской суд Кемеровской области признал руководство шахты виновным в нарушениях. В итоге судебные приостановили работы на опасном объекте на 30 суток. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФССП России по Кемеровской области-Кузбассу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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