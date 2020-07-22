2020-07-22T07:44:54+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки два человека скончались от коронавируса в Кузбассе

В итоге в регионе умерли 20 человек с COVID-19
Лия Гараева
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За сутки два человека скончались от коронавируса в КузбассеЗа сутки два человека скончались от коронавируса в КузбассеФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В Кемеровской области за последние сутки скончались два человека с коронавирусом. В итоге на утро 22 июля число умерших с этим заболеванием достигло 20 человек.

- Два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, - сообщили в оперативном штабе.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким умерших. В настоящее время от заболевания продолжают лечиться в инфекционных больницах на территории Кемеровской области 1329 человек. А на 14-дневной самоизоляции находятся 5184 кузбассовца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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