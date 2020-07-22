2020-07-22T07:46:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Названы причины смерти двух пациентов с коронавирусом в Кузбассе

Умерли женщина из Кемерова и мужчина из Новокузнецка
Лия Гараева
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Названы причины смерти двух пациентов с коронавирусом в КузбассеНазваны причины смерти двух пациентов с коронавирусом в КузбассеФото: Олег УКЛАДОВ
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В Кемеровской области на утро 22 июля скончались два пациента с COVID-19. Это женщина из Кемерова и мужчина из Новокузнецка.

- У мужчины 1947 года рождения болезнь протекала на фоне сахарного диабета и онкологического заболевания, - рассказали в оперативном штабе.

Появилось и медицинское заключение о смерти женщины 1951 года рождения из Кемерова. У пенсионерки на фоне коронавируса ослабилась иммунная система, и она заболела пневмонией, которая перетекла в тяжелую форму.

В итоге на сегодняшний день в Кузбассе скончались 20 человек, у которых диагностировали коронавирус. Еще 1329 пациентов продолжают лечиться в инфекционных больницах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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