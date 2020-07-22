22 Июль 2020 2020-07-22T08:15:18+03:00

За сутки в Кузбассе еще у 64 человек обнаружили коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас более тысячи человек лечатся в больницах

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Оперштаб опубликовал актуальную статистику по коронавирусу в Кузбассе на утро 22 июля. За последние сутки на территории региона инфекцию обнаружили еще у 64 человек. Всего в больницах оказывают помощь 1329 пациентам.

- Еще у 64 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция», - сообщили в оперштабе.

С начала пандемии в Кемеровской области коронавирус выявили почти у трех тысяч человек, а именно у 2983. Из них уже выздоровели 1634.

Есть и те, кому не удалось выздороветь. На данный момент 20 пациентов с коронавирусом скончались. Двое умерли за последние сутки. Оперштаб опубликовал причины смерти этих пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU