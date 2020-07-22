За сутки в Кузбассе еще у 64 человек обнаружили коронавирус
Оперштаб опубликовал актуальную статистику по коронавирусу в Кузбассе на утро 22 июля. За последние сутки на территории региона инфекцию обнаружили еще у 64 человек. Всего в больницах оказывают помощь 1329 пациентам.
- Еще у 64 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция», - сообщили в оперштабе.
С начала пандемии в Кемеровской области коронавирус выявили почти у трех тысяч человек, а именно у 2983. Из них уже выздоровели 1634.
Есть и те, кому не удалось выздороветь. На данный момент 20 пациентов с коронавирусом скончались. Двое умерли за последние сутки. Оперштаб опубликовал причины смерти этих пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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