2020-07-22T08:44:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В каких территориях Кузбасса выявили 64 новых случая коронавируса

Общее количество зараженных достигло почти трех тысяч
Лия Гараева
Поделиться:
В каких территориях Кузбасса выявили 64 новых случая коронавирусаВ каких территориях Кузбасса выявили 64 новых случая коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Появилась информация, где именно в Кузбассе выявили новые случаи коронавируса. На 22 июля общее количество людей, у которых диагностировали инфекцию, достигло 2983, из них у 64 человек обнаружили заболевание за последние сутки.

- В Междуреченске 27 человек заразились коронавирусной инфекцией, в Новокузнецке - 16, в Прокопьевске - восемь, в Мысках - четыре, в Кемерове - три, в Промышленновском МО - два, в Таштагольском МР - два, в Анжеро-Судженске - один, в Белове - один, в Новокузнецком МР - один, - рассказали в оперативном штабе.

В настоящее время продолжают получать лечение 1329 человек, а 1634 пациента выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кемерове машина сбила 57-летнего велосипедиста
В Кузбассе 60 пациентов с коронавирусом выздоровели
Междуреченск стал лидером по числу новых случаев заражения коронавирусом
В каких территориях Кузбасса выявили 64 новых случая коронавируса
За сутки в Кузбассе еще у 64 человек обнаружили коронавирус
Названы причины смерти двух пациентов с коронавирусом в Кузбассе
За сутки два человека скончались от коронавируса в Кузбассе
В Кузбассе три человека получили травмы в перевернувшемся УАЗе
В Кузбассе на шахте травмировался рабочий
В Кемерове провели более 4,5 тысячи рейдов по соблюдению масочного режима
В Кемерове начали ремонтировать внеплановые дороги и тротуары
Пропавших в Кузбассе подростков нашли через три дня
Почти 30 тысяч кузбассовцев покусали клещи с начала сезона
Власти объяснили высокую заболеваемость ВИЧ в Кузбассе
Кемеровчанка снялась голой на фоне стелы «Кузбасс»