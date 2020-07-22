В каких территориях Кузбасса выявили 64 новых случая коронавируса
Появилась информация, где именно в Кузбассе выявили новые случаи коронавируса. На 22 июля общее количество людей, у которых диагностировали инфекцию, достигло 2983, из них у 64 человек обнаружили заболевание за последние сутки.
- В Междуреченске 27 человек заразились коронавирусной инфекцией, в Новокузнецке - 16, в Прокопьевске - восемь, в Мысках - четыре, в Кемерове - три, в Промышленновском МО - два, в Таштагольском МР - два, в Анжеро-Судженске - один, в Белове - один, в Новокузнецком МР - один, - рассказали в оперативном штабе.
В настоящее время продолжают получать лечение 1329 человек, а 1634 пациента выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU
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