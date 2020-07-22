2020-07-22T08:49:39+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кузбассе 60 пациентов с коронавирусом выздоровели

Уже 1634 человека вылечились от инфекции
Лия Гараева
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В Кузбассе 60 пациентов с коронавирусом выздоровелиВ Кузбассе 60 пациентов с коронавирусом выздоровелиФото: Артем КИЛЬКИН
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В Кемеровской области за последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 60 пациентов. По информации на 22 июля, общее число выздоровевших достигло 1634.

Все они сдали анализы на определение COVID-19, и результаты оказались отрицательными. Теперь они больше не представляют опасности для других людей и могут вернуться домой к своим родным и близким.

Как рассказали в оперативном штабе, в настоящее время на домашней 14-дневной изоляции находятся 5184 человека. К сожалению, за последние сутки две семьи потеряли своих родственников, которые лечились от коронавируса. В Кузбассе умерли еще два человека, болевшие COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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