2020-07-22T09:05:30+03:00
Происшествия

В Кемерове машина сбила 57-летнего велосипедиста

Авария случилась на проспекте Ленинградском
Лия Гараева
Поделиться:
В Кемерове машина сбила 57-летнего велосипедиста. Фото: ГИБДД КузбассаВ Кемерове машина сбила 57-летнего велосипедиста. Фото: ГИБДД Кузбасса
Изменить размер текста:

В Кемерове 21 июля случилась авария на проспекте Ленинградском. Здесь машина сбила 57-летнего велосипедиста.

Как сообщили в областной ГИБДД, ДТП произошло вечером, примерно в 17.55. В это время водитель за рулем «Субару Легаси» выезжал со двора дома на проспекте Ленинградском. И так получилось, что в этот момент ехал во встречном направлении велосипедист от проспекта Московского. В итоге они столкнулись.

Мужчина на велосипеде получил различные травмы. Медики осмотрели его и назначили амбулаторное лечение. Полицейские, в свою очередь, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они будут выяснять, кто является виновником аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе девушка зарубила топором бабушку и порезала себя ножом
В Кемерове на предприятии не проверяли на радиацию грузы
В Кемерове машина сбила 57-летнего велосипедиста
В Кузбассе 60 пациентов с коронавирусом выздоровели
Междуреченск стал лидером по числу новых случаев заражения коронавирусом
В каких территориях Кузбасса выявили 64 новых случая коронавируса
За сутки в Кузбассе еще у 64 человек обнаружили коронавирус
Названы причины смерти двух пациентов с коронавирусом в Кузбассе
За сутки два человека скончались от коронавируса в Кузбассе
В Кузбассе три человека получили травмы в перевернувшемся УАЗе
В Кузбассе на шахте травмировался рабочий
В Кемерове провели более 4,5 тысячи рейдов по соблюдению масочного режима
В Кемерове начали ремонтировать внеплановые дороги и тротуары
В Кузбассе прекращены поиски пропавших подростков
Почти 30 тысяч кузбассовцев покусали клещи с начала сезона
Власти объяснили высокую заболеваемость ВИЧ в Кузбассе
Кемеровчанка снялась голой на фоне стелы «Кузбасс»