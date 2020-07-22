В Кемерове машина сбила 57-летнего велосипедиста

22 Июль 2020 2020-07-22T09:05:30+03:00

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В Кемерове 21 июля случилась авария на проспекте Ленинградском. Здесь машина сбила 57-летнего велосипедиста.

Как сообщили в областной ГИБДД, ДТП произошло вечером, примерно в 17.55. В это время водитель за рулем «Субару Легаси» выезжал со двора дома на проспекте Ленинградском. И так получилось, что в этот момент ехал во встречном направлении велосипедист от проспекта Московского. В итоге они столкнулись.

Мужчина на велосипеде получил различные травмы. Медики осмотрели его и назначили амбулаторное лечение. Полицейские, в свою очередь, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они будут выяснять, кто является виновником аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU