22 Июль 2020 2020-07-22T12:59:11+03:00

Стало известно, где нашли двух пропавших подростков из Кузбасса Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Кемеровской области завершились поиски двух подростков, которых не было дома на протяжении трех дней. В полиции рассказали, где их нашли.

В Прокопьевске родственники 13-летнего и 15-летнего школьников обратились в полицию за помощью 18 июля. Незамедлительно стражи правопорядка приступили к поиску детей, к ним присоединились также волонтеры и все неравнодушные. Ориентировки с фотографиями и приметами подростков также направили и в другие города Кузбасса.

В итоге детей нашли в другом городе – в Киселевске. Здесь они купались и отдыхали около водоема. Мальчики добровольно ушли из дома. Полицейские выяснили, что с ними все в порядке. Подростки уже вернулись домой, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU