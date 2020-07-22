22 Июль 2020 2020-07-22T14:37:39+03:00

Кузбассовца осудят за кражу двух тонн металла с кладбища Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Киселевске осудят 18-летнего парня, который украл две тонны металла на 300 тысяч рублей. Преступление он совершил на кладбище.

- В апреле в полицию заявили о похищении ограждения с территории, где планируется размещение нового кладбища. Правоохранители установили и задержали подозреваемого. Следствием установлено, что юноша был безработным и совершил преступление в поисках денег, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Он арендовал автомобиль и отправился на кладбище. Парень снял металлические пролеты со столбов ограждения, погрузил их в машину и отправился в пункт приема.

Полиции удалось вернуть законному хозяину часть металла. Теперь же подозреваемому предстоит суд. Его могут отправить в тюрьму на шесть лет.

ИСТОЧНИК KP.RU