2020-07-22T14:37:39+03:00
Общество

Кузбассовца осудят за кражу двух тонн металла с кладбища

Парень похитил имущество на 300 тысяч рублей
Лия Гараева
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Кузбассовца осудят за кражу двух тонн металла с кладбищаКузбассовца осудят за кражу двух тонн металла с кладбищаФото: Артем КИЛЬКИН
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В Киселевске осудят 18-летнего парня, который украл две тонны металла на 300 тысяч рублей. Преступление он совершил на кладбище.

- В апреле в полицию заявили о похищении ограждения с территории, где планируется размещение нового кладбища. Правоохранители установили и задержали подозреваемого. Следствием установлено, что юноша был безработным и совершил преступление в поисках денег, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Он арендовал автомобиль и отправился на кладбище. Парень снял металлические пролеты со столбов ограждения, погрузил их в машину и отправился в пункт приема.

Полиции удалось вернуть законному хозяину часть металла. Теперь же подозреваемому предстоит суд. Его могут отправить в тюрьму на шесть лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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