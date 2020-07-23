Кузбасские приставы закрыли стоматологию из-за неучтенных наркотиков
В Кузбассе судебные приставы закрыли стоматологию из-за неучтенных наркотиков. Ограничение на ее работу будет действовать месяц.
Как было установлено сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков областного МВД, в Прокопьевске собственник стоматологического кабинета не предоставил отчет о приобретении и деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. Еще в 2019 году он купил у поставщика препараты, содержащие в своем составе прекурсор - метилметакрилат, однако в отчетах их не зафиксировал.
Суд признал предпринимателя виновным в нарушении оборота наркотических средств и постановил приостановить деятельность стоматологического кабинета сроком на 30 суток без конфискации прекурсоров наркотических средств.
Приставы МОСП по Прокопьевску и Прокопьевскому району привели решение суда в исполнение.
ИСТОЧНИК KP.RU