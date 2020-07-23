2020-07-23T06:24:04+03:00
Общество

Кузбасские приставы закрыли стоматологию из-за неучтенных наркотиков

Ограничение будет действовать 30 дней
Мария КОЛОСОВА
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Кузбасские приставы закрыли стоматологию из-за неучтенных наркотиковКузбасские приставы закрыли стоматологию из-за неучтенных наркотиковФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кузбассе судебные приставы закрыли стоматологию из-за неучтенных наркотиков. Ограничение на ее работу будет действовать месяц.

Как было установлено сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков областного МВД, в Прокопьевске собственник стоматологического кабинета не предоставил отчет о приобретении и деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. Еще в 2019 году он купил у поставщика препараты, содержащие в своем составе прекурсор - метилметакрилат, однако в отчетах их не зафиксировал.

Суд признал предпринимателя виновным в нарушении оборота наркотических средств и постановил приостановить деятельность стоматологического кабинета сроком на 30 суток без конфискации прекурсоров наркотических средств.

Приставы МОСП по Прокопьевску и Прокопьевскому району привели решение суда в исполнение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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