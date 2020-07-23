2020-07-23T06:58:52+03:00
Общество

Из Кемерова запустили новый авиарейс в Сочи

Первый полет состоялся 22 июля
Мария КОЛОСОВА
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Из Кемерова запустили новый авиарейс в СочиИз Кемерова запустили новый авиарейс в СочиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Из Кемерова в Сочи запущен новый рейс. Первый полет состоялся в среду, 22 июля, сообщили в пресс-службе международного аэропорта имени Алексея Леонова.

Как рассказали в министерстве траснпорта Кузбасса, выполнять рейсы по маршруту Сочи – Кемерово – Сочи будет компания «AZUR Air» на комфортабельном воздушном судне Боинг-757-200 вместимостью 235 кресел.

-Авиарейс выполняется по понедельникам и пятницам, время прибытия в аэропорт Кемерово в понедельник 05.30 (время местное), в пятницу в 05.20, вылет в Сочи в 10.25 (время местное), - сообщили в ведомстве.

Тарифы на авиабилеты в одну сторону составляют от 7 748 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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