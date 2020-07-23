В каких городах обнаружено 67 новых случаев заражения COVID-19

23 Июль 2020 2020-07-23T07:41:56+03:00

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В оперативном штабе области рассказали, в каких городах и районах на утро 23 июля был выявлен коронавирус.

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 67 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Междуреченск – 20, Кемерово – 17, Новокузнецк – девять, Белово – шесть, Юрга – четыре. Также по два случая выявлено в Анжеро-Судженске, Промышленновском и Юргинским муниципальных округах, еще по одному – в Калтане, Ленинске-Кузнецком, Топкинском, Чебулинском и Яйском муниципальных округах.

Также сообщается, что 60 пациентов выздоровели, общее число выписанных достигло 1694 человек.

К сожалению, за прошедшие сутки Одна пациентка скончались. У женщины 1941 года рождения болезнь протекала на фоне сахарного диабета и сердечно-сосудистой патологии. Она проживала в Новокузнецке.

Таким образом, сейчас в регионе медицинскую помощь получают 1335 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5280 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU