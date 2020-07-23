2020-07-23T12:02:36+03:00
Общество

Двое детей выпали с балкона четвертого этажа в Кузбассе

Одному из них потребовалась срочная операция
Мария КОЛОСОВА
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Двое детей выпали с балкона четвертого этажа в КузбассеДвое детей выпали с балкона четвертого этажа в КузбассеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Кузбассе двое малолетних детей выпали из окна четвертого этажа в Кузбассе. Одному из них потребовалась срочная операция.

Инцидент произошел в Киселевске еще в октябре 2019 года, но расследование было закончено только сейчас.

В тот день полицейским поступило сообщение от медиков, что с балкона четвертого этажа выпали двое детей - шестилетняя девочка и ее двухлетний брат. Родителей в этот момент дома не было - нетрезвая семейная пара отправилась в магазин, оставив детей одних. Малыши захотели погулять и вышли на балкон. Они взобрались на детский столик, стоявший напротив незастекленной рамы балконного окна, потеряли равновесие и выпали наружу.

-Услышав детский плач, соседи выглянули в окно, увидели произошедшее и незамедлительно вызвали скорую помощь. Дети с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в больницу. 2-летнему мальчику потребовалась срочная операция, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Оба родителя стали фигурантами уголовного дела. В отношении отца материалы выделены в отдельное производство, а в отношении 41-летней матери расследование уже окончено. Ее обвиняют в оставлении детей в опасности и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Дело направлено на рассмотрение в суд, женщине грозит до года тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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