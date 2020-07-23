23 Июль 2020 2020-07-23T12:16:24+03:00

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В четверг, 23 июля, около 15.40 к зданию торгово-развлекательного центра «Лапландия» в Кемерове съехались пожарные машины. Спасателям поступил сигнал о задымлении.

По сообщениям, на крыше ТРЦ был замечен дым. Прибывшие пожарные проверили здания, однако ни возгорания, ни задымления не обнаружено.

-Сигнал оказался ложным. – сообщили в МЧС Кузбасса.

Вместе с тем, находившиеся на месте очевидцы уверяли, что в воздухе действительно чувствовался легкий запах горелого. «Похоже на жженные покрышки, - сообщила одна из покупательниц. К т моменту, как я подошла, спасатели уже складывали лестницу, часть машин отъезжала от «Лапландии».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/792166" frameborder="0"></iframe> Пожарные съехались к ТРЦ "Лапландия" в Кемерове.Видео: Полина ПРИЛУЦКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU