2020-07-23T12:16:24+03:00
Общество

Пожарные съехались к ТРЦ «Лапландия» в Кемерове

Спасателям поступил сигнал о задымлении [видео]
Мария КОЛОСОВА
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Пожарные съехались к ТРЦ «Лапландия» в КемеровеПожарные съехались к ТРЦ «Лапландия» в КемеровеФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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В четверг, 23 июля, около 15.40 к зданию торгово-развлекательного центра «Лапландия» в Кемерове съехались пожарные машины. Спасателям поступил сигнал о задымлении.

По сообщениям, на крыше ТРЦ был замечен дым. Прибывшие пожарные проверили здания, однако ни возгорания, ни задымления не обнаружено.

-Сигнал оказался ложным. – сообщили в МЧС Кузбасса.

Вместе с тем, находившиеся на месте очевидцы уверяли, что в воздухе действительно чувствовался легкий запах горелого. «Похоже на жженные покрышки, - сообщила одна из покупательниц. К т моменту, как я подошла, спасатели уже складывали лестницу, часть машин отъезжала от «Лапландии».

Пожарные съехались к ТРЦ "Лапландия" в Кемерове.Видео: Полина ПРИЛУЦКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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