Пожарные съехались к ТРЦ «Лапландия» в Кемерове
В четверг, 23 июля, около 15.40 к зданию торгово-развлекательного центра «Лапландия» в Кемерове съехались пожарные машины. Спасателям поступил сигнал о задымлении.
По сообщениям, на крыше ТРЦ был замечен дым. Прибывшие пожарные проверили здания, однако ни возгорания, ни задымления не обнаружено.
-Сигнал оказался ложным. – сообщили в МЧС Кузбасса.
Вместе с тем, находившиеся на месте очевидцы уверяли, что в воздухе действительно чувствовался легкий запах горелого. «Похоже на жженные покрышки, - сообщила одна из покупательниц. К т моменту, как я подошла, спасатели уже складывали лестницу, часть машин отъезжала от «Лапландии».
Пожарные съехались к ТРЦ "Лапландия" в Кемерове.Видео: Полина ПРИЛУЦКАЯ
ИСТОЧНИК KP.RU