2020-07-23T14:15:49+03:00
Общество

Директор кафе в Шерегеше отделался штрафом за сошедший на туристов с крыши снег

Инцидент произошел в феврале этого года
Мария КОЛОСОВА
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Директор кафе в Шерегеше отделался штрафом за сошедший на туристов с крыши снегДиректор кафе в Шерегеше отделался штрафом за сошедший на туристов с крыши снегФото: Лия Гараева
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Директору кафе в Шерегеше, с крыши которого на туристов обрушился снег, назначили штраф. Инцидент произошел в феврале этого года.

Таштагольский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении руководителя кафе на горе Зеленой в Шерегеше. Мужчина подозревался в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как установило следствие, мужчина своевременно не очистил крышу кафе, при этом понимая, что по ее скату может сойти снег. В результате схода большого количества снежной и ледяной массы были травмированы отдыхающие, в том числе женщине был причинен вред здоровью средней тяжести.

- В ходе предварительного расследования подозреваемый свою вину признал в полном объеме, активно способствовал расследованию преступления, полностью возместил потерпевшим причиненный ущерб, - сообщили в прокуратуре области. - Следователь ходатайствовал перед судом о прекращении уголовного дела и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

По итогам рассмотрения уголовное дело в отношении директора кафе прекращено, ему предстоит выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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