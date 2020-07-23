2020-07-23T14:30:03+03:00
Общество

В Кузбассе президента научно-производственной компании подозревают в присвоении 12 миллионов рублей

Возбуждено восемь уголовных дел
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе президента научно-производственной компании подозревают в присвоении 12 миллионов рублейВ Кузбассе президента научно-производственной компании подозревают в присвоении 12 миллионов рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кузбассе президента научно-производственной компании подозревают в мошенничестве на сумму более 12 миллионов рублей. По данному факту возбуждено восемь уголовных дел.

Как выяснила полиция в ходе оперативно-разыскных мероприятий, мужчина разместил объявление об оказании услуги по производству модуля для обезвреживания и утилизации широкого спектра отходов. Он заключил с потенциальными покупателями как минимум восемь договоров на изготовление и поставку оборудования.

Согласно условиям сделки, часть денег клиенты вносили при подписании договора, а остальное - через пять дней после проверки модуля.

- По такой схеме подозреваемый получил от заказчиков более 12 миллионов рублей. Однако никаких действий, направленных на выполнение обязательств, он не произвел, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полученными деньгами подозреваемый распоряжался по своему усмотрению. Против него возбуждено восемь уголовных дел за мошенничество. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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