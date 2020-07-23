Медведь напал на домашний скот еще в одном районе Кузбасса

23 Июль 2020 2020-07-23T15:34:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Бурый медведь напал на скот еще в одном районе Кузбасса. В связи с этим власти выдали разрешение на отстрел животного.

Согласно документу «О регулировании численности охотничьих ресурсов», трехлетний медведь напал на домашний скот под Междуреченском, в районе Ортонского территориального управления. В связи с тем, что хищник создает реальную угрозу жизни и здоровью жителей поселков Ортон, Учас, Ильинка и Трехречье, дано разрешение на отстрел в период с 20 июля по 2 августа.

Ранее мы уже писали о том, что медведь напал на пасеку в Яйском районе и на скот в Мариинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU