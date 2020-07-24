В Кузбассе осудят 17-летнюю девушку, уговорившую друга торговать наркотиками

24 Июль 2020 2020-07-24T03:45:57+03:00

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В Кемеровской области осудят 17-летнюю девушку, которая собиралась торговать наркотиками. Пойти на преступление она уговорила и своего друга.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области, их обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Следователи выяснили, что в Интернете девушка получила предложение о незаконном заработке – ей обещали деньги за распространение наркотиков. Подростку понравилась такая идея и она уговорила 21-летнего друга присоединиться к ней.

Обвиняемым прислали информацию о том, где находится товар, и они забрали наркотики. Но ребята попались почти сразу же. В это же время район патрулировали полицейские, которые заметили, что молодые люди ведут себя неестественно и подозрительно. Тогда они остановили их, чтобы побеседовать. В итоге у них нашли наркотики и доставили их в полицию для дальнейшего разбирательства.

В отношении ребят возбудили уголовное дело. Эксперты выяснили, чем собирались торговать подозреваемые, а именно синтетическими наркотиками. Обвиняемые признали свою вину только частично. Полицейские собрали достаточно доказательств и направили это дело в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU