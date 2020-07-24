2020-07-24T04:20:19+03:00
Общество

В Кузбассе пропал молодой парень

С 10 июня он не выходит на связь с родными
Лия Гараева
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Фото: ПСО «Лиза Алерт»/ «Вконтакте»Фото: ПСО «Лиза Алерт»/ «Вконтакте»
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В Кемеровской области ищут без вести пропавшего молодого парня. Родные и близкие уже больше месяца не знают, где он находится – он не выходит на связь с 10 июня.

О поисках Тараса Посухова из города Мыски сообщи волонтеры ПСО «Лиза Алерт». Они опубликовали фотографию и приметы 20-летнего парня. Он небольшого роста – 160 сантиметров, у него среднее телосложение, сине-зеленые глаза и русые волосы. Тараса в последний раз видели в футболке, синем трико с лампасами и в калошах. По словам волонтеров, пропавший может нуждаться в медицинской помощи.

Родные переживают за Тараса и просят помочь найти его. Если вы знаете, где сейчас разыскиваемый парень или видели его после 10 июня, свяжитесь с полицией или волонтерами. Любая информация является ценной для поисков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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