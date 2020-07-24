Кузбассовец получил ожоги и умер из-за сварщика

24 Июль 2020 2020-07-24T06:48:02+03:00

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В Кемеровской области осудят 35-летнего сварщика. Во время его работы мужчина получил ожоги и различные травмы, из-за которых впоследствии скончался.

Электрогазосварщика обвиняют в том, что тот нарушил правила безопасности, что привело по неосторожности к смерти. Инцидент произошел в мае 2020 года. Именно тогда молодой погибший - ему было 32 года - попросил своего знакомого сварить бензобак машины. Сварщик пятого разряда согласился и приступил к работе. Однако перед этим он не проверил, обработана ли емкость специальными препаратами. Также нужно было провести контроль воздушной среды бензобака.

В итоге во время сварки загорелись остатки паровоздушной смеси, образовавшейся в топливном баке. А после того, как емкость разорвало, огонь перекинулся на вещи и людей в мастерской, и начался пожар. Очевидцы вызвали сотрудников МЧС и скорую помощь. Медики госпитализировали сварщика и его знакомого. Однако последний получил ожоги и различные травмы, которые были несовместимы с жизнью. Молодой человек умер в больнице.

Мужчина полностью признал свою вину. Вскоре его дело рассмотрит суд и назначит ему наказание за такую халатность.

ИСТОЧНИК KP.RU