В Кузбассе возобновилось автобусное сообщение с соседними регионами
В Кузбассе с 23 июля возобновилось автобусное сообщение с соседними регионами. Пассажиры уже могут приобретать билеты на рейсы.
Как сообщили в ГУ «Кузбасспассажиравтотранс», жители региона могут снова совершать поездки в Томск, Новосибирск, Толмачево, Красноярск и Белокуриху. Также из Новокузнецка будут продаваться билеты до Красноярска и Белокурихи. Жителям Междуреченска доступны поездки в Новосибирск и Барнаул. Из Белова можно будет доехать до Новосибирска, а из Таштагола - до Толмачево через Новокузнецк.
Напомним, что автобусное сообщение с другими регионами было прекращено с 1 апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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