В Кузбассе возобновилось автобусное сообщение с соседними регионами

24 Июль 2020 2020-07-24T07:33:03+03:00

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В Кузбассе с 23 июля возобновилось автобусное сообщение с соседними регионами. Пассажиры уже могут приобретать билеты на рейсы.

Как сообщили в ГУ «Кузбасспассажиравтотранс», жители региона могут снова совершать поездки в Томск, Новосибирск, Толмачево, Красноярск и Белокуриху. Также из Новокузнецка будут продаваться билеты до Красноярска и Белокурихи. Жителям Междуреченска доступны поездки в Новосибирск и Барнаул. Из Белова можно будет доехать до Новосибирска, а из Таштагола - до Толмачево через Новокузнецк.

Напомним, что автобусное сообщение с другими регионами было прекращено с 1 апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU