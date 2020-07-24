В Кузбассе еще 68 человек заболели коронавирусом
Об этом рассказал оперативный штаб области
В Кузбассе еще 68 человек заболели коронавирусомФото: Михаил ФРОЛОВ
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По данным оперативного межведомственного штаба, на утро 24 июля в области заболело коронавирусом еще 68 человек.
Также стало известно, что из больниц выписано 106 пациентов. Общее число выздоровевших с начала пандемии составило 1800 человек.
- Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1297 больных коронавирусом, - добавили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5329 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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