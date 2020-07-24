2020-07-24T08:13:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Рекордное число пациентов вылечилось от коронавируса в Кузбассе 24 июля

В оперштабе сообщили данные за минувшие сутки
Мария КОЛОСОВА
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Рекордное число человек вылечилось от коронавируса в Кузбассе 24 июляРекордное число человек вылечилось от коронавируса в Кузбассе 24 июляФото: Иван МАКЕЕВ
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В Кузбассе, по данным оперативного штаба, на утро 24 июля выявлено рекордное число выздоровевших от коронавируса пациентов. Данные приводятся за минувшие сутки.

Также стало известно о том, что диагноз «коронавирусная инфекция» поставлен еще 68 пациентам. Таким образом, их общее число достигло 3118 человек. Общее число выздоровевших, с учетом данных за прошедшие сутки, достигло 1800 человек.

- Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1297 больных коронавирусом, - добавили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5329 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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