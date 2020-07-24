Полиция проводит проверку по факту гибели медоносных пчел в Кузбассе Фото: Олег УКЛАДОВ

Кузбасская полиция проводит проверку по факту гибели медоносных пчел. Сообщения об этом поступили от жителей нескольких районов.

В отдел полиции Белова обратились 11 местных жителей, которые сообщили о гибели принадлежащих им 145 пчелосемей. Предварительно общая сумма ущерба составила более миллиона рублей. точно такие же заявления поступали и из других территорий – 13 обращений в Гурьевском районе и три в Крапивинском.

-С целью установления причины гибели медоносных пчел сотрудники кузбасской полиции организовали проверки. К ним будут привлечены специалисты профильных организаций и ведомств. Образцы погибших насекомых и мед направлены на исследование, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.