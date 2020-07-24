У кузбасских выпускников стартовали резервные дни сдачи ЕГЭ

24 Июль 2020 2020-07-24T07:40:05+03:00

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В Кузбассе стартовали резервные дни сдачи ЕГЭ. Они пройдут 24 и 25 июля.

В пятницу ЕГЭ состоятся по всем предметам, кроме русского языка и иностранных. Экзамены планируют сдать 483 человека.

-ЕГЭ будет проходить в 29 пунктах проведения экзаменов. Традиционно за ходом ЕГЭ будут наблюдать общественные и онлайн-наблюдатели, члены ГЭК, специалисты Кузбассобрнадзора, - сообщили в министерстве образования Кузбасса.

Узнать результаты участники смогут 3 августа. Также в период с 3 по 8 августа в области будет действовать дополнительный экзаменационный период.

ИСТОЧНИК KP.RU