Оперштаб назвал территории, где выявлены 68 новых заболевших коронавирусом

24 Июль 2020 2020-07-24T08:01:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Оперативный штаб Кузбасса назвал территории, где были выявлены новые заболевшие коронавирусом. данные приводятся на утро 24 июля.

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 68 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 20, Междуреченск – 11, Кемерово – девять, по пять в Анжеро-Судженске и Прокопьевске, по трое в Киселевске и Яйском муниципальном округе. По два заболевших выявлено в Белове, Березовском, Кемеровском и Промышленновском муниципальных округах, по одному – в Мысках, Осинниках, Юрге и Тяжинском муниципальном округе.

На сегодняшний день общее число заболевших достигло 3118 человек, выздоровело 1800 пациентов, в том числе, 106 за минувшие сутки. Ранее еще 21 человек скончался.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1297 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5329 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU