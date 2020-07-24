2020-07-24T08:56:22+03:00
Общество

Полиция задержала в кемеровском аэропорту пьяного дебошира

Мужчина неадекватно вел себя во время полета [видео]
Мария КОЛОСОВА
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Полиция задержала в кемеровском аэропорту пьяного дебошираПолиция задержала в кемеровском аэропорту пьяного дебошираФото: Мария ЛЕНЦ
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Транспортные полицейские задержали в кемеровском аэропорту пьяного дебошира. Мужчина неадекватно вел себя во время полета.

Стражам порядка поступило сообщение от экипажа воздушного судна, летящего в областную столицу из Москвы, о том, что требуется помощь на борту. После приземления самолета полиция задержала 24-летнего кемеровчанина.

Как было установлено, нетрезвый мужчина решил, что потерял багаж, и начал искать его по всему салону самолета. На требования экипажа вернуться на свое место он никак не реагировал.

Медицинское освидетельствование подтвердило состояние легкого алкогольного опьянения задержанного авиапассажира. Сотрудники транспортной полиции составили в отношении него административный протокол.

Кемеровские полицейские задержали в аэропорту пьяного дебошира.Видео: УТ МВД России по СФО

- На основании собранных транспортными полицейскими материалов мировой суд Заводского судебного района города Кемерово признал авиапассажира виновным в правонарушениях и назначил наказание в виде штрафа общей суммой 3500 рублей, - сообщили в Кузбасском ЛУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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