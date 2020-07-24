2020-07-24T09:37:26+03:00
Общество

За отдых в Кузбассе вернут 15 тысяч рублей

Это максимальная сумма компенсации за туристическую поездку в регион
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
За отдых в Кузбассе вернут 15 тысяч рублейЗа отдых в Кузбассе вернут 15 тысяч рублейФото: Константин НАГОВИЦЫН
Изменить размер текста:

За отдых в Кузбассе туристам будут возвращать до 15 тысяч рублей. Это максимальная сумма компенсации за поездку в регион.

Правительство России приняло решение поддержать туристическую отрасль во время пандемии коронавируса и сделать поездки для россиян внутри страны дешевле. Программа, на которую выделено 15 миллиардов рублей, заработает с августа. При этом туристам будут платить от 5 до 15 тысяч рублей.

В программу попали не все регионы, но очень многие. Есть в их числе и Кузбасс. За отдых на его территории можно получить компенсацию при поездках с 15 августа по 20 декабря.

При этом действует несколько условий получения компенсации: тур должен быть оплачен при помощи карты «МИР», поездка длиться не менее пяти ночей, туры нужно приобретать у оператора, входящего в составленный реестр, и другие.

Подробней о том, как получить компенсацию, читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В лагере «Сибирская сказка» в Кузбассе обнаружили коронавирус
В Кузбассе возобновляются медосмотры и диспансеризация с 27 июля
Детские сады в Кузбассе оштрафовали почти на миллион рублей
В Кузбассе открыты 83 пляжа и места отдыха у воды
Кузбассовцы больше не смогут получить маткапитал в привычном виде
Заболел живот - оказалось, рак: у кузбассовца обнаружили 14-сантиметровую опухоль
За отдых в Кузбассе вернут 15 тысяч рублей
Золотодобытчиков оштрафовали за загрязнение реки
Полиция задержала в кемеровском аэропорту пьяного дебошира
Оперштаб назвал территории, где выявлены 68 новых заболевших коронавирусом
У кузбасских выпускников стартовали резервные дни сдачи ЕГЭ
Полиция проводит проверку по факту гибели медоносных пчел в Кузбассе
Рекордное число пациентов вылечилось от коронавируса в Кузбассе 24 июля
В Кузбассе еще 68 человек заболели коронавирусом
В Кузбассе возобновилось автобусное сообщение с соседними регионами
В Кузбассе коллекторов оштрафовали за унижение должника в СМС
В Кемерове сносят два опасных здания
В Новокузнецке перекроют кольцо для машин
Кузбассовец получил ожоги и умер из-за сварщика
В Кузбассе пропал молодой парень
В Кузбассе осудят 17-летнюю девушку, уговорившую друга торговать наркотиками
Медведь напал на домашний скот еще в одном районе Кузбасса
В Кузбассе работникам разреза «Инской» выплатили 30 миллионов рублей
В Кузбассе президента научно-производственной компании подозревают в присвоении 12 миллионов рублей
Чистая прибыль АО «Россельхозбанк» за I полугодие 2020 года составила 2,8 миллиарда рублей
Директор кафе в Шерегеше отделался штрафом за сошедший на туристов с крыши снег
В Кузбассе ритуальщики хотели похоронить усопшего в чужой могиле
Пожарные съехались к ТРЦ «Лапландия» в Кемерове