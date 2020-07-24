За отдых в Кузбассе вернут 15 тысяч рублей

24 Июль 2020 2020-07-24T09:37:26+03:00

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За отдых в Кузбассе туристам будут возвращать до 15 тысяч рублей. Это максимальная сумма компенсации за поездку в регион.

Правительство России приняло решение поддержать туристическую отрасль во время пандемии коронавируса и сделать поездки для россиян внутри страны дешевле. Программа, на которую выделено 15 миллиардов рублей, заработает с августа. При этом туристам будут платить от 5 до 15 тысяч рублей.

В программу попали не все регионы, но очень многие. Есть в их числе и Кузбасс. За отдых на его территории можно получить компенсацию при поездках с 15 августа по 20 декабря.

При этом действует несколько условий получения компенсации: тур должен быть оплачен при помощи карты «МИР», поездка длиться не менее пяти ночей, туры нужно приобретать у оператора, входящего в составленный реестр, и другие.

Подробней о том, как получить компенсацию, читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU