24 Июль 2020 2020-07-24T11:20:16+03:00

В Кузбассе открыто 83 пляжа и места отдыха у воды. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области

В их числе есть предназначенные для людей с ограниченными возможностями

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В Кузбассе открыты 83 пляжа и места отдыха у воды. Часть из них оборудована для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Как рассказали в МЧС Кузбасса, официальное освидетельствование прошли 61 место массового отдыха у воды и 22 пляжа. В их числе один пляж и пять мест отдыха у воды, оборудованные специально для людей с ограниченными возможностями.

Так, специализированный пляж работает в Прокопьевске, на Зенковском пруду. Аналогичные места массового отдыха функционируют в Новокузнецке: на реке Кондома - «Черемушки-1», на реке Томь - «Топольники», карьеры Заводского района - «Нептун-1», Байдаевские карьеры - «Пурга-1» , а также в Новокузнецком районе, на озере поселка Чистая Грива (база отдыха «Южная-1).

Пляжи предварительно обследованы водолазами, зона купания огорожена буйками. Для безопасности на территории есть спасательные посты, организовано дежурство.

ИСТОЧНИК KP.RU