24 Июль 2020 2020-07-24T11:21:29+03:00

Детские сады в Кузбассе оштрафовали почти на миллион рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

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Роспотребнадзор Кузбасса провел проверки в детских садах по профилактике кишечных инфекций. В итоге за выявленные нарушения дошкольные учреждения получили штрафы почти на миллион рублей.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детей в с начала 2020 года специалистами ведомства при проведении контрольно-надзорных мероприятий отобрано и исследовано 247 проб питьевой воды и 266 проб готовых блюд по микробиологическим показателям, а также 2,3 тысячи смывов на наличие санитарно-показательной микрофлоры.

- За нарушения, выявленные по результатам проверок дошкольных организаций, в том числе по организации питания, составлено 238 протоколов об административных правонарушениях, общая сумма наложенных штрафов составила 993,1 тысячи рублей, - сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU