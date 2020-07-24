24 Июль 2020 2020-07-24T11:23:33+03:00

В Кузбассе возобновляются медосмотры и диспансеризация с 27 июля. Фото: Пресс-служба АПК

Распоряжение об этом вышло в пятницу, 24 июля

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В Кузбассе с 27 июля возобновляются медосмотры и диспансеризация детей и взрослых. Соответствующее распоряжение вышло в пятницу, 24 июля.

Помимо этого, документом вводится новый порядок заселения отдыхающих в санатории, гостиницы, иные места коллективного размещения на территории региона. Так, рекомендовано размещать не более двух гостей в номере. Исключение составляют случаи, когда отдыхающие являются членами одной семьи или сопровождающими.

- Отдыхающие в санаториях и гостиницах Кузбасса обязаны подтвердить соответствующей справкой, что они не имели контакта с больными COVID-19 в течение 14 дней до заселения, - сообщили в администрации правительства Кузбасса. - Справка должна быть выдана медицинской организацией не позднее, чем за три дня до отъезда на отдых или оздоровление.

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ИСТОЧНИК KP.RU