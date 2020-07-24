Стали известны подробности заболевания коронавирусом в детском лагере в Кузбассе

24 Июль 2020 2020-07-24T14:38:49+03:00

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Стали известны подробности о заболевших коронавирусом в детском летнем лагере «Сибирская сказка» в Кузбассе. Здесь инфекция выявлена у четверых взрослых и двух детей.

В связи со сложившейся ситуацией было принято решение вывезти детей из учреждения.

-В центре «Сибирская сказка» в Новокузнецком районе зафиксированы шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Заражены четверо взрослых и два ребенка, у детей заболевание проходит бессимптомно. Решено до 27 июля вывезти всех отдыхающих детей из лагеря. Они пройдут двухнедельную самоизоляцию. Родители на это время также получат официальный больничный, - цитирует Интерфакс министерство образования Кузбасса.

Напомним, что в министерстве работает горячая линия для родителей 8-905-075-18-45.

ИСТОЧНИК KP.RU