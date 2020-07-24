2020-07-24T15:09:33+03:00
Общество

Синоптики снова обещают кузбассовцам град

Они дали прогноз погоды в регионе на субботу, 25 июля
Мария КОЛОСОВА
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Синоптики снова обещают кузбассовцам градСиноптики снова обещают кузбассовцам градФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на субботу, 25 июля, в Кузбассе. В регионе возможен град.

В ночь на субботу по области ожидается +7…+12 градусов, днем воздух прогреется до +17…+22 градусов, однако по югу температура может повышаться до +27. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров. Будет облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы, возможен град.

В Кемерове ночью столбики термометров покажут +10…+12 градусов. Днем потеплеет до +20…+22 градусов. Как и по области, будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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