Синоптики снова обещают кузбассовцам град

24 Июль 2020 2020-07-24T15:09:33+03:00

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Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на субботу, 25 июля, в Кузбассе. В регионе возможен град.

В ночь на субботу по области ожидается +7…+12 градусов, днем воздух прогреется до +17…+22 градусов, однако по югу температура может повышаться до +27. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров. Будет облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы, возможен град.

В Кемерове ночью столбики термометров покажут +10…+12 градусов. Днем потеплеет до +20…+22 градусов. Как и по области, будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU