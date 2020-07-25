2020-07-25T05:14:09+03:00
Общество

В Кузбассе изъяли 55 партий опасного мяса

Проверки провели специалисты Роспотребнадзора
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе изъяли 55 партий опасного мясаВ Кузбассе изъяли 55 партий опасного мясаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Кузбассе в ходе проверок выявлено и изъято из оборота 55 партий опасной мясной продукции. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

За первое полугодие специалисты исследовали 2934 пробы мясной продукции, в том числе 30 импортных.

По результатам надзорных мероприятий изъято из оборота 55 партий мясной продукции объемом 122 килограммов. Для сравнения, за тот же период прошлого года было изъято 97 партий объемом 546,79 килограмма.

В числе выявленных нарушений называются факты оборота мясной продукции с нарушением условий хранения, без документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность, без необходимой маркировки, а также реализация мясной продукции с истекшим сроком годности. Кроме того, наблюдались факты плохого состояния бытовых и вспомогательных помещений, территории, нарушений правил личной гигиены и соблюдения дезинфекционного режима, отсутствие организации и проведения производственного лабораторного контроля.

-По выявленным нарушениям 87 должностных и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по производству и реализации мяса свинины и продуктов его переработки, привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 200 тысяч рублей, - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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