25 Июль 2020 2020-07-25T06:16:42+03:00

Минздрав Кузбасса потратил 100 миллионов рублей на бактерицидные установки для борьбы с коронавирусом. Фото: Минздрав Кузбасса

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Для борьбы с коронавирусом министерство здравоохранения Кузбасса заключило контракт на 100 миллионов рублей на изготовление бактерицидных установок. Предприятия региона изготовят более шести тысяч рециркуляторов.

Как сообщили в ведомстве, 375 единиц первой партии уже поступили в больницы области, в том числе, 58 – в Новокузнецкую горбольницу №29. Оборудование установлено в помещениях, где есть высокий риск распространения возбудителей инфекций, в том числе коронавируса. Это палаты стационарных и реанимационных отделений, кабинеты поликлиники, лаборатории, холлы корпусов больницы, а также в отделения, где осуществляется оказание медицинской помощи пациентам с диагнозом «внебольничная пневмония» и «новая коронавирусная инфекция COVID-19».

-Данное оборудование позволит нам усилить противоэпидемические мероприятия в борьбе с коронавирусной инфекцией, - отметила заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом НГКБ №29, врач-эпидемиолог Оксана Землянская. – Хочется отметить, что полученные ультрафиолетовые установки для обеззараживания воздуха, произведены в Кузбассе, и мы благодарны нашим кузбасским приборостроителям за помощь медицинским организациям в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU