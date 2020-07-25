Коронавирус обнаружили еще в одном детском лагере в Кузбассе
В Кузбассе еще в одном детском летнем лагере выявили случаи заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают специалисты Роспотребнадзора.
Как рассказали в ведомстве, небольшая вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в детском лагере «Лесная сказка» в Новокузнецке. Здесь заразилось шесть человек – это все взрослые, среди детей случаев заболевания пока нет.
Сейчас учреждение закрыто, территория обработана. Под наблюдением специалистов находится 299 человек, которые контактировали с заболевшими.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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