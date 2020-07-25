2020-07-25T09:00:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус обнаружили еще в одном детском лагере в Кузбассе

Об этом сообщает Роспотребнадзор
Мария КОЛОСОВА
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Коронавирус обнаружили еще в одном детском лагере в КузбассеКоронавирус обнаружили еще в одном детском лагере в КузбассеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кузбассе еще в одном детском летнем лагере выявили случаи заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают специалисты Роспотребнадзора.

Как рассказали в ведомстве, небольшая вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в детском лагере «Лесная сказка» в Новокузнецке. Здесь заразилось шесть человек – это все взрослые, среди детей случаев заболевания пока нет.

Сейчас учреждение закрыто, территория обработана. Под наблюдением специалистов находится 299 человек, которые контактировали с заболевшими.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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