25 Июль 2020 2020-07-25T09:00:15+03:00

Коронавирус обнаружили еще в одном детском лагере в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Об этом сообщает Роспотребнадзор

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В Кузбассе еще в одном детском летнем лагере выявили случаи заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают специалисты Роспотребнадзора.

Как рассказали в ведомстве, небольшая вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в детском лагере «Лесная сказка» в Новокузнецке. Здесь заразилось шесть человек – это все взрослые, среди детей случаев заболевания пока нет.

Сейчас учреждение закрыто, территория обработана. Под наблюдением специалистов находится 299 человек, которые контактировали с заболевшими.

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ИСТОЧНИК KP.RU