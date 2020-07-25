В воскресенье на Кузбасс обрушится град Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на воскресенье, 26 июля. В этот день на отдельные территории области, в том числе, и по данным МЧС, обрушится град.

В ночь на воскресенье по региону ожидается +12…+17 градусов, днем воздух прогреется до +17…+22 градусов, а местами будет до +27. Юго-восточный ветер с переходом на юго-западный будет усиливаться до 13 метров в секунду.

Прогнозируется переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Днем ожидаются также кратковременные дожди, местами сильные, также местами грозы и град. Утром отдельных территориях дымки.

В Кемерове в ночь на 26 июля столбики термометра будут показывать +12…+14, днем +20…+22 градуса. Ожидается переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза.