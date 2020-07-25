2020-07-25T14:22:52+03:00
Общество

В Новокузнецке реконструируют одну из старейших школ города

Работы ведутся в рамках проекта «Моя новая школа»
Мария КОЛОСОВА
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В Новокузнецке реконструируют одну из старейших школ города. Фото: Сергей Кузнецов/ InstagramВ Новокузнецке реконструируют одну из старейших школ города. Фото: Сергей Кузнецов/ Instagram
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В Новокузнецке реконструируют одно из старейших образовательных учреждений города – школу №12. Работы проводятся в рамках проекта «Моя новая школа», сообщил в своем Instagram мэр Сергей Кузнецов.

-В настоящий момент на объекте завершаются демонтажные работы, проводятся работы по прокладке инженерных сетей, устройству новой кровли, установке оконных заполнений, отделки учебных классов, устройству спортивных площадок. Строители приступили к работам по внешней отделке здания - устройству фасада, - сообщил глава.

А также он рассказал об одной любопытной исторической детали - при производстве работ найдена чеканка на стальной балке школы 1901 года производства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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