В Новокузнецке реконструируют одну из старейших школ города
В Новокузнецке реконструируют одно из старейших образовательных учреждений города – школу №12. Работы проводятся в рамках проекта «Моя новая школа», сообщил в своем Instagram мэр Сергей Кузнецов.
-В настоящий момент на объекте завершаются демонтажные работы, проводятся работы по прокладке инженерных сетей, устройству новой кровли, установке оконных заполнений, отделки учебных классов, устройству спортивных площадок. Строители приступили к работам по внешней отделке здания - устройству фасада, - сообщил глава.
А также он рассказал об одной любопытной исторической детали - при производстве работ найдена чеканка на стальной балке школы 1901 года производства.
ИСТОЧНИК KP.RU