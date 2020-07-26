В Юрге полицейские поймали распространителя «соли»

26 Июль 2020 2020-07-26T05:50:18+03:00

Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы

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В Юрге полиция задержала 24-летнего горожанина, который занимался распространением синтетического наркотика «соль». За то ему грозит до 20 лет тюрьмы.

По адресу нарушителя стражи порядка прибыли после получения сообщения о незаконном сбыте запрещенных веществ. В квартире подозреваемого было обнаружено и изъято 11 свертков и два полимерных пакета с веществом серого цвета. По заключению экспертов, в подготовленных дозах находился синтетический наркотик «соль» общей массой около 2,7 грамма, что является крупным размером. Наркотик задержанный планировал сбывать по городу путем так называемых «закладок».

Против молодого человека возбуждено уголовное дело, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Сейчас фигурант находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU