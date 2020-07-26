2020-07-26T04:00:56+03:00
Общество

Кемеровчанин опубликовал фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело
Мария КОЛОСОВА
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Кемеровчанин опубликовал фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка». Фото: Следственный комитет России, кадр допросаКемеровчанин опубликовал фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка». Фото: Следственный комитет России, кадр допроса
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело против жителя Кемерова за реабилитацию нацизма. Мужчина разместил фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

Следователи продолжают работу по сохранению памяти об участниках великой Отечественной войны и противодействию ложной информации о деятельности СССР в этот период. Одно из направлений работы – выявление совместно с полицией лиц, которые разместили на сайте движения «Бессмертный полк онлайн» фотографии лидеров Третьего рейха и предателей Родины.

Как было установлено, одним из таких людей стал житель Кемерова.

-Дмитрий Бородаенко не позднее 6 мая 2020 года с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» в сети Интернет фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России», - сообщили в ведомстве.

Против кемеровчанина возбуждено уголовное дело за реабилитацию нацизма, то есть одобрение преступления, совершенное публично.

Следователи провели допрос подозреваемого, обыски по месту жительства. Также проводятся другие действия, направленные на закрепление полученных доказательств. Во время допроса кемеровчанин признал факт размещения Адольфа Гитлера и подтвердил, что осознает, кем тот является.

ИСТОЧНИК KP.RU

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