Появилось видео допроса кемеровчанина, разместившего фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

26 Июль 2020 2020-07-26T06:13:48+03:00

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В Кемеровской области расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении мужчины, разместившего фотографию Гитлера на сайте «Бессмертного полка». Следственный комитет России опубликовал видео допроса подозреваемого.

- Cледствие установило, что кемеровчанин не позднее 6 мая 2020 года разместил фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России». Это считается одобрением преступлений нацистского режима, - сообщили в СК России.

Полиция допросила подозреваемого, чтобы выяснить, зачем он это сделал.

- Я размещал информацию о Гитлере, - сказал подозреваемый.

- Вы знаете, что вы нарушаете закон таким образом? Тем более на сайте бессмертного полка. Вы оскорбляете людей, которые защищали нашу родину , вас и вашу бабушку, маму, папу. Зачем вы это делаете? – спросил полицейский.

- Я был неправ, - ответил кемеровчанин.

Мужчина признал факт размещения фотографии. При этом он понимал, кто именно на ней изображен. Полиция продолжает расследования уголовного дела по статье «Реабилитация нацизма». Следователи собирают доказательства, чтобы отправить дело в суд.

Видео допроса кемеровчанина, который разместил фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка".Видео: Следственный комитет России

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ИСТОЧНИК KP.RU