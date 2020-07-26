Кемерово стал лидером по числу новых случаев заражения коронавирусом

26 Июль 2020 2020-07-26T08:23:53+03:00

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В Кузбассе за последние сутки больше всего зараженных коронавирусом обнаружили в Кемерове. Всего в регионе инфекцию выявили у 67 человек.

В Кемерове по данным на 26 июля коронавирусом заболели еще 14 человек. На втором месте по количеству новых пациентов с этим диагнозом оказался Междуреченск. Здесь больницы пополнились 13 пациентами с этим диагнозом. В Новокузнецке их число выросло на 10.

В настоящее время все заболевшие госпитализированы, они будут лечиться только по наблюдением медиков. А тем, кто с ними контактировал, придется также сдать анализы на наличие COVID-19. Пока что они находятся на самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU