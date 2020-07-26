26 Июль 2020 2020-07-26T10:03:33+03:00

Цивилев рассказал о строительстве в Кузбассе. Кадр: «Цивилев.Live» /youtube

В Сети появился третий выпуск видеодневника губернатора [видео]

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Губернатор Кузбасса рассказал о строительстве новых объектов на территории региона. На YouTube-канале «Цивилев.Live» появился третий выпуск видеодневника Сергея Цивилева под названием «Большая стройка».

- Третий эпизод видеодневника - о стройках, которые идут по всему региону, и о людях, для которых строятся эти объекты, - говорится в описании к ролику.

Губернатор сказал, что в настоящее время по всему региону строят более 300 объектов. В их числе школы, детские сады, жилые комплексы. В ролике есть Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск и другие города Кемеровской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/792656" frameborder="0"></iframe> Эпизод 3: «Большая стройка» / Цивилев. Live.Цивилев рассказал о строительстве в Кузбассе! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU