Цивилев рассказал о строительстве в Кузбассе
Губернатор Кузбасса рассказал о строительстве новых объектов на территории региона. На YouTube-канале «Цивилев.Live» появился третий выпуск видеодневника Сергея Цивилева под названием «Большая стройка».
- Третий эпизод видеодневника - о стройках, которые идут по всему региону, и о людях, для которых строятся эти объекты, - говорится в описании к ролику.
Губернатор сказал, что в настоящее время по всему региону строят более 300 объектов. В их числе школы, детские сады, жилые комплексы. В ролике есть Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск и другие города Кемеровской области.
Эпизод 3: «Большая стройка» / Цивилев. Live.Цивилев рассказал о строительстве в Кузбассе! другой источник
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