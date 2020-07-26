В Кузбассе ищут мужчину на Chevrolet Niva

26 Июль 2020 2020-07-26T10:43:05+03:00

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В Кемеровской области продолжаются поиски 55-летнего Бориса Анатольевича Казака. Мужчина уехал из дома на своем автомобиле Chevrolet Niva.

Родные и близкие не знают, где находится Борис, с 22 июля. Они попросили о помощи волонтеров и полицию. Волонтеры ПСО «Лиза Алерт» опубликовали фотографию и приметы мужчины из Таштагола.

У мужчины невысокий рост – примерно 160 сантиметров, он худощавого телосложения, у него седые волосы и голубые глаза. Когда жителя Таштагола видели в последний раз, он был одет в серую футболку, черные джинсы и темно-синие туфли. При этом из дома он уехал на своей машине золотистого цвета.

Если вы видели где-то Бориса или знаете его местонахождение, сообщите об этом полиции или волонтерам. Любая информация поможет в поиске.

Телефон для связи: 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU